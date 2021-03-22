banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyede

22 Mart 2021 Pazartesi 15:20

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Körfez ilçesinde üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde 19 Mart'ta üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler A.Ç. F.K. ve A.T. gözaltına alınmıştı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
EkonomiKrizKovidTerör
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
PKK propagandası yapan 3 şüpheli adliyede PKK propagandası yapan 3 şüpheli adliyede
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye...
Gebze zabıtasından sıkı denetimler Gebze zabıtasından sıkı denetimler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 360 kişiye...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 399 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 399 kişiye...
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 359 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 359 kişiye...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

PKK propagandası yapan 3 şüpheli adliyede
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberi Oku