banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:50

Alınan bilgiye göre, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 20'si emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 3...
Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
Kayınpederini bıçakla öldüren damat gözaltına alındı Kayınpederini bıçakla öldüren damat gözaltına...
Darıca'da güvenli okul uygulaması! Darıca'da güvenli okul uygulaması!
Sosyal medya provakosyonuna tutuklama Sosyal medya provakosyonuna tutuklama
Gebze'de Akaryakıt Hırsızlığı Şüphelisi 2 kişi Tutuklandı Gebze'de Akaryakıt Hırsızlığı Şüphelisi...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı:...
Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı....

Haberi Oku