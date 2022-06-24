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Kocaeli'de Yakalanan 136 Afgan Düzensiz Göçmen Ülkelerine Gönderildi

Kocaeli'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 136 Afganistan uyruklu, sınır dışı edildi.

Kocaeli'de Yakalanan 136 Afgan Düzensiz Göçmen Ülkelerine Gönderildi

24 Haziran 2022 Cuma 13:56


İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 272 düzensiz göçmenden 136'sı, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na götürüldü.
İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, uçakla Afganistan’a gönderildi.
Yarın 136 düzensiz göçmenin daha işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ülkeye yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği kaydedildi.
Yasa dışı şekilde ülkeye girenlerin ise kolluk kuvvetlerince yakalanarak il göç idaresi müdürlükleri koordinesinde sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, "Bugün ve yarın Cengiz Topel Havalimanı'ndan yapılacak 136 kişilik 2 charter seferi ile toplamda 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Valiliğimiz koordinesinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nce sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderilecektir." ifadesi kullanıldı.
- "Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir"
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 1717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleriyle birlikte toplam sayı 1989'a ulaşmış olacaktır. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden edinilen güncel verilere göre, 27 Ocak'ta Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 18 bin 5'i 99 charter seferle 7 bin 571'i tarifeli olmak üzere toplam 25 bin 576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45 bin 69'a ulaştığı, sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı bildirilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."



AA
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