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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

06 Ocak 2020 Pazartesi 09:39

Alınan bilgiye göre, Rıfat G. idaresindeki 41 SF 543 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda, aynı istikamette seyreden Faruk K. yönetimindeki 41 TE 962 plakalı otomobil ile Tamer T'nin kullandığı 34 GV 6514 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Rıfat G. ve  Faruk K. ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.





AA
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