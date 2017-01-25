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Kocaeli'deki DEAŞ Operasyonu!

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'deki DEAŞ Operasyonu!

25 Ocak 2017 Çarşamba 16:24

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kiş adliyeye sevkedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 hafta önce düzenlenen operasyonda DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 10 kişi yakalanmış, gözaltına alınanlardan 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

KOCAELİ (AA)
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