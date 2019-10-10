Kocaeli'deki dolandırıcılık iddiası

Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan 1 sanık daha yakalandı - Gözaltına alınanların sayısı 15'e ulaştı

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan şüphelinin yakalanmasıyla gözaltına alınan sanık sayısı 15'e ulaştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 8 Ekim'de 14 kişi yakalanmıştı.

Ekiplerin firari olan bir kişiyi daha gözaltına alması üzerine şüpheli sayısı 15'e ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri "Rafet efendi" kod isimli Ş.Ö'nün de bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yakalanan örgüt lideri olduğu belirlenen Ş.Ö'nün, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alındığı öğrenildi.

Ş.Ö'nün toplantılarda "Fırkayi naciye" olarak bahsettiği örgütün, yardımda bulunmayanları "cehennem azabı"yla korkutup, bu durumdan kurtulmaları için maaşlarının bir bölümünü vermelerini istediği bilgisine ulaşıldı.