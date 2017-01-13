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Kocaeli’deki ilk FETÖ duruşması yapıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Kocaeli’deki ilk duruşması bugün yapıldı.

Kocaeli'deki ilk FETÖ duruşması yapıldı

13 Ocak 2017 Cuma 23:25

 Kocaeli Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak olan davada sadece avukat olduğu öğrenilen Sait Yılmaz terör örgütüne üye olma suçundan ve Bylock kullandığı iddiasıyla yargılandı. Tutuklu avukat Sait Yılmaz, KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği’nde avukatlığını ve ilimizde dinleme davası olarak bilinen duruşmada avukatlık yapmıştı. Bugün görülen davada mahkeme heyeti, Yılmaz’ın Bylock kullandığına dair emniyete yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 6 Mart tarihine erteledi.

 
ÇEVİK KUVVET HAZIR BEKLEDİ

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığın çok sayıda yakını destek olmaya geldi. Yoğun kalabalık nedeniyle duruşma salonunda oturacak yer kalmadı. Duruşma salonunun kapısı duruşma boyunca açık kaldı. Öte yandan FETÖ\PDY soruşturması kapsamında ilk duruşma sebebiyle emniyet geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşma koridorlarında ve davada çevik kuvvet ekipleri hazır bekledi.
 
İDDİANAMEYİ KABUL ETMEDİ

Duruşmada Fethullah Terör örgütüne üye olmak ve ByLock kullandığı öne sürülen tutuklu sanık Sait Yılmaz hakkında iddianame okundu. Yılmaz’ın avukatlığını Murat Altun ve Raci Uyanık yaptı. İddianamede Sait Yılmaz'ın Bank Asya’da hesap açtığı ve hesaba yüklü miktarda para girmiş olduğu, örgüt üyeleri ile irtibat ta olduğu ve Bylock haberleşme programının kullandığı örgüt üyesi olan Fuat Canbay’ın verdiği ifade yer aldı. Ardından söz alan Sait Yılmaz iddianame usulüne uygun olmadığı ve kabul etmediği için savunma yapacağını belirtti.
 
EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Sanık Sait Yılmaz’ın avukatı Murat Altun, duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınmasını talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Sanık Sait Yılmaz duruşmadaki ifadesinde şunları söyledi. Yılmaz, “Evli ve 3 çocuk babasıyım. Eşim şu an hamile. Dördüncü çocuğumuzu bekliyoruz. Ağrılıyım. Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatım. Trafik cezası dışında herhangi bir ceza almışlığım yoktur. Tutuklandığım gün ofisimdeydim. Eşim aradı eve polislerin geldiğini söyledi. Arama yapacaklarını ve gözaltı karar olduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı.
 
İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Devamında Yılmaz, 15 dakika içinde eve geldim. Evde arama yapıldı. Ellerime kelepçe vuruldu. 8 gün boyunca sorgusuz sualsiz nezarette tutuklu kaldım. Emniyette beni darp etmediler ama söz ve tavırlarla insanlık dışı muamele yaptılar. Kandıra’da kaldığım cezaevi 8­10 kişilik ama 26 kişi bir odada tutuluyoruz. Cezaevinde avukatımla görüşme süresinde kısıtlama getirildi. Mağdur durumdayım. Kaçacak durumda değilim. Suçsuzum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum. Deliller mutlak deliller değildir, Bylock raporu dediğiniz rapor imzasız kağıt parçasıdır” şeklinde konuştu.
 
FETÖ İLE İLGİSİ YOKTUR

Mahkemede konuşan Sanık Sait Yılmaz'ın Avukatı Raci Uyan, “Müvekkilimin FETÖ ile ilgili hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Tahliyesini istiyoruz. Üzerine atılan suçları kabul etmiyoruz. Somut deliller yok. Bylock’un tek başına delil kabul edilemeyeceğine dair İstanbul Başsavcılığında bir karar var” dedi.
 
TEK ÖRGÜTÜM KOCAELİ BAROSU’DUR

Tek bir örgüne üyeyim o da Kocaeli Barosu’dur. Hukuka aykırı toplanan delillerdir tahliyemi istiyorum. Yukarıda Allah var suçlu değilim” şeklinde konuştu. Ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık Sait Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı; Bank Asya’ya yazı yazılması, Bylock kullandığına dair emniyete yazı yazılmasına karar vererek 6 Mart tarihine erteledi. 

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