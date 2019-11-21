Kocaeli'deki

Kocaeli

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Meryem Tahnal'ın oğlu tanık Recep Tayyip Tahnal'ın alınan ifadelerinin mahkemeye gönderildiği belirtildi.

Duruşmada ifadesi okunan Tahnal, eniştesi Tuncer Ustael'in annesini darbettiğini anlatarak, "Sanıkların hepsinin psikolojisi bozuktu. Annemin vefatından sonra onlardan şiddet gördüm. Daha sonra evden kaçtım. Çocuk Esirgeme Kurumuna sığındım ve orada büyüdüm." ifadesini kullandı.

Tanık Ş.K. de Tuncer Ustael'in kiracısı olduğunu belirterek, "3-4 ay oturdum Tuncer apartmanı satmak istediğini, benim müşteri bulup bulamayacağımı sordu. Ben de araştırmalarım sonucunda Bekir A'yla Tuncer'i tanıştırdım. Tuncer apartmanı Bekir'e verdi. Karşılığında Didim'de daire, Karasu'da 6 dönüm elma bahçesi ve 70-80 bin lira para aldı. Ben apartman sahibi olarak Tuncer'i biliyordum. Diğer sanıklarla ilişkim olmadı. Tuncer, İstanbul'da oturduğunu Kocaeli'de oturmayacağını söyledi." diye konuştu.

Duruşmada, tanık Harun Palu'ya Zeynep İncedere'nin temsil kayyum olarak atandığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı tanık Harun Palu'nun gelecek celse beyanı alınmak üzere zorla getirilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hava, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun müdafisi Alper Bayrak ise Bekir A'nın adresinin belirlenip tanık olarak dinlenilmesini istediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Tanık ifadeleri sonrasında söz verilen Tuncer Ustael de Ş.K'nin beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "Ben evi sattığımda elimdeki paranın bir kısmını Ş.K. elimden kaptı. Bu şekilde benden 20 bin lira aldı. Bir kısmını da Mehmet'e verdim. Ş.K'nin oğlu da 500 lira istedi. Ertesi gün bu parayı ona verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Tuncer'in eşi Emine Ustael de tanık Tahnal'ın ifadelerini kabul etmediğini anlatarak, eşinin kimseyi dövmediğini, zulüm etmediğini aktardı.

Tutuklu sanıklar, ayrı ayrı tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık Harun Palu ve kendisine kayyum tayin edilen İncedere'nin gelecek celse zorla getirilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.

AA