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Kocaeli'deki sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki sosyal medyadan terör propagandası iddiası

24 Ekim 2019 Perşembe 13:35

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.E. (33), S.B. (66) ve T.Ö. (56) Kocaeli Adliyesine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, biri ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 51 mermi ile kitap, dergi ve dijital materyal bulunmuştu. 


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