banner328
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

- İzmit'te durdurulan tırda 310 kilogram eroin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:26

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye getirildi. 

Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 310 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen S.K. ve C.M'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler N.K, A.Ç, S.K. ve C.M. adliyeye sevk edildi. 

12 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde oluşturulan uygulama noktasında bir tırı durmuş, tırın dorsesinde yapılan aramada, paletli kartonlar arasına gizlenmiş ve karton süsü verilmiş bin 800 ince paket halinde 310 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Tır sürücüsü A.Ç. ile yük sahibi N.K. gözaltına alınmıştı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları bozdu 50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları...
Terör örgütü operasyonu! Terör örgütü operasyonu!
21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı 21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı
Terör propagandasında 7 tutuklu Terör propagandasında 7 tutuklu
"DEAŞ'ın medya sorumlusu" yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Yukarı Çık

banner341

banner339

50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik...
- - Kocaeli'de 3 günde 7 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilen eşkalleri...

Haberi Oku