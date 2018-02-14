Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 310 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen S.K. ve C.M'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler N.K, A.Ç, S.K. ve C.M. adliyeye sevk edildi.

12 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde oluşturulan uygulama noktasında bir tırı durmuş, tırın dorsesinde yapılan aramada, paletli kartonlar arasına gizlenmiş ve karton süsü verilmiş bin 800 ince paket halinde 310 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Tır sürücüsü A.Ç. ile yük sahibi N.K. gözaltına alınmıştı.