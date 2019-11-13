Kocaeli'nin ilk kadın ilçe emniyet müdürü!

ŞAHESER ŞEN KİMDİR?
Şaheser Şen Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1996 yılında Polis Akademisine girmiş, 2000 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ankara, İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapmakta iken 25.01.2017 tarihi itibari ile Akçakale İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. 2018 yılı Ağustos ayında İstanbul'a tayini çıktı. Şen, bir çocuk annesi.