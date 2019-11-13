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Kocaeli'nin ilk kadın ilçe emniyet müdürü!

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun göreve başlamasının ardından, ilimize yeni atanan ve ilimizde görev yaparken terfi alan müdür ve amirlerin görev yerleri değişti.

Kocaeli'nin ilk kadın ilçe emniyet müdürü!

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:52

 Yapılan il içi tayinlerde en dikkat çekeni isim ise Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan kadın müdür Şaheser Şen oldu. Yapılan bu atama ile Şen, Kocaeli’nin de ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü oldu.Daha önce İstanbul Üsküdar Kemalettin Eröğe Polis Okulu’nda görev yapan Şaheser Şen Darıca Emniyet Müdürlüğüne atandı. Daha önce Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde de bulunan Şen, o dönem Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olan Veysal Tipioğlu ile birlikte çalıştı. Şen bir süre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü görevini de yürüttü. 

ŞAHESER ŞEN KİMDİR?

Şaheser Şen Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1996 yılında Polis Akademisine girmiş, 2000 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ankara, İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapmakta iken 25.01.2017 tarihi itibari ile Akçakale İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. 2018 yılı Ağustos ayında İstanbul'a tayini çıktı. Şen, bir çocuk annesi.

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