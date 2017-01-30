Kocaeli'nin tarihini çaldılar... Hala kayıp!

Kocaeli müzesinde bulunan 3 tarihi eser uzun süredir kayıp ve akıbetlerinin ne olduğu konusunda hiçbir bilgi yok

Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ilimizde bulunan 3 tarihi eser Kocaeli Müzesinin koruma ve sergilemesindeyken kayboldu veya çalındı. Kayıp olarak gösterilen Mermer Kitabe, Büst ve Renkli Kabartma Panolar’ın ne durumda olduğu bilinmiyor. Roma dönemine ait olan eserlerin 2015 yılında yaşanan hırsızlık olayında kaybolduğu düşünülüyor. Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne 2015 yılının eylül ayında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girmiş, çok sayıda tarihi eser çalınmıştı. Müzeden çalınan eserlerin listesini çıkaran yetkililer İstanbul ve çevre illerde yer alan koleksiyonerlere hırsızlık olayını haber vermiş ve beraberinde bu eserlerin listesini göndermişti.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINMIŞTI

Dönemin müze müdürü İlksen Özbay hırsızlık olayını yalanlamış ama buna rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ndeki hırsızlık olayını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirmiş ve gerekli inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme sonrası kusurlu bulunan Dönemin müze müdürü İlksen Özbay görevden alınmıştı.