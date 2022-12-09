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"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 157 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 189 şüpheliden 157'si tutuklandı.

09 Aralık 2022 Cuma 21:42

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde 5 Aralık'ta 867 personelden oluşan 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, 1 helikopter, 1 İHA ve 12 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen 207 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 189 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 157'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan operasyonda, 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 446 uyuşturucu hap, 326 sentetik ecza maddesi, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek, 15 bin 875 lira ele geçirildiği bildirildi.


AA
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