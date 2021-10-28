Komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Mehmet A, maktul Serkan Akarsu ve ailesiyle aralarındaki husumetin, Akarsu'nun, kendi tarlasına sınır olan iki tarlayı almasıyla başladığını anlattı.

Kendi tarlasının Akarsu'ya ait iki tarla arasında kaldığını, Akarsu'nun bundan dolayı tarlasını almak istediğini belirten Mehmet A, "Tarlam değerli olduğu için trampa etmedim. Tarlamı vermeyince bana düşman oldular." dedi.

Sanık Mehmet A, aralarında geçen bu olaydan sonra ilerleyen tarihlerde farklı nedenlerle tartışmalar yaşadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Birkaç sene sonra kızları Kübra'yı bana tavuk kesmeye yolladılar. Tavukları kestim. Kesmem için ikinci kez tavuk yollamışlar, evde olmadığım için oğlum kesmiş. Bekar olduğum için bundan duygusal olarak etkilendim. Evlenmek için babasına hitaben isimsiz mektup yazıp, evlerinin önüne bıraktım. Kübra'yı sevdiğimi, evlenmek istediğimi yazdım. Mektuba cevap gelmeyince ikinci kez mektup yazdım. İkinci mektubu yazdıktan sonra Serkan, 'Mektubu sen mi yazdın?' diye sorunca benim yazdığımı söyledim. Kızın yaşının büyük olduğunu biliyordum, beni şikayet ettiler. Yargılandım ve ceza aldım. Gidip özür diledim, yüzüme tükürdüler."

Bu olayın ardından karşı tarafın kızlarına tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle kendisine iftira atıp şikayetçi olduğunu iddia eden Mehmet A, bu olay nedeniyle yargılanıp 1 yıl 8 ay ceza aldığını ve cezasının ertelendiğini anlattı.

- "Korkmaları için ateş ettim"

Mehmet A, son olaydan bir gün önce kardeşi Hüseyin A. ile köye ait boş alanda hayvanlarını otlattığı sırada Serkan Akarsu'nun yanlarına gelip küfür ettiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Elinde balta vardı. Bize vurmaya kalktı, ben kaçtım. Kardeşim belinde tabanca olduğunu görmüş. Ertesi gün tekrar ineklerimi otlatmaya götürdüm. Yanımda tüfek vardı. Yanımda tüfek götürme amacım, tarlama domuzların gelmesinden dolayıydı. Öğleye doğru eve dönerken onlar da kendi tarlalarında çalışıyordu. Tarlalarının yanından geçmek zorunda kaldım. O sırada Serkan, 'Yine mi buradan geçiyorsun?' diyerek küfür etti. Kaçmaya başlayınca taş atarak kovalamaya başladılar. Kafamdan yaralandım. Yakalayacakları sırada çaresiz kaldım, 'korksunlar' diye ateş ettim. Onları vurmak için ateş etmedim. Yaptığıma çok pişmanım. Kasten öldürmedim, ben mağdurum. Canımı kurtarmaya çalıştım."

Serkan Akarsu ve eşi Gülsen Akarsu'yu öldürdükten sonra durumu amcasına anlatıp ambulans çağırttığını dile getiren Mehmet A, daha sonra evine gidip jandarmaya haber verdiğini ve teslim olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Hüseyin A. da olaydan bir gün önce Serkan Akarsu'nun ağabeyiyle kendisine küfür edip darbetmeye çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Şubat 2022'ye erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet A'nın, aralarında husumet bulunan komşuları Serkan ve Gülsen Akarsu ile tarlada denk gelerek tartıştığı ve daha sonra evine giden Mehmet A'nın buradan aldığı av tüfeğiyle geri döndüğü belirtiliyor.

Mehmet A'nın tarlada çalışmaya devam eden çifti, yakın mesafeden birçok kez ateş ederek öldürdüğü ifade edilen iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.