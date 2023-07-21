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Kontrolden çıkan araç 2 otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın, 2 otomobil ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç 2 otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

21 Temmuz 2023 Cuma 15:30

Kaza, Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 54 AHY 720 Ford marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle karşı şeride geçerek P.A. hakimiyetindeki 41 ADK 252 plakalı otomobil ile D.K.'nın sürücülüğünü yaptığı 52 ABK 140 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savruldu. Kazada 3 otomobilin de sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
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