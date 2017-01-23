Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Olay Karamürsel 4 Temmuz mahallesi Amiral caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden Yalova istikametine seyir halinde olan T.B. idaresindeki 41 EA 017 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan 34 RE 4907 plakalı başka bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir markete girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, markete giren araçtaki yaralı 2 kişiyi Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Araç sürücüsü T.B. ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralanırken kaza sonrası 2 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kaza hakkında inceleme başlattı.