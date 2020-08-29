banner541
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kovalamaca sonucu yakalandılar

Temmuz ayında İstanbul'dan çaldıkları araçla, kovalamaca sonucu Kocaeli'nde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kovalamaca sonucu yakalandılar

29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:16

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda seyir halindeki bir aracın çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçti. Durması yönünde yapılan ikazlara uymayan araç sürücüsü M.Ç, kovalamaca sonucunda Kent Meydanı mevkisinde, yanındaki S.A.T. ile yakalandı. Yapılan incelemede, aracın plakasının sahte olduğu ve İstanbul'dan temmuzda çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Denetimlere son sürat devam! Denetimlere son sürat devam!
Çalıntı araçla yakalandı! Çalıntı araçla yakalandı!
Dur ikazına uymadı! Dur ikazına uymadı!
Zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti Zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Muallimköy'de kaza; 3 yaralı Muallimköy'de kaza; 3 yaralı
Kovalamaca sonucu yakalandı Kovalamaca sonucu yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Denetimlere son sürat devam!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere...

Haberi Oku