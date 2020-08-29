Kovalamaca sonucu yakalandılar

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda seyir halindeki bir aracın çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçti. Durması yönünde yapılan ikazlara uymayan araç sürücüsü M.Ç, kovalamaca sonucunda Kent Meydanı mevkisinde, yanındaki S.A.T. ile yakalandı. Yapılan incelemede, aracın plakasının sahte olduğu ve İstanbul'dan temmuzda çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.