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Kullanılmayan tek katlı bina alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Kullanılmayan tek katlı bina alev alev yandı

01 Ocak 2017 Pazar 20:10

 Yangın sabah saatlerinde Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin yanındaki tek katlı evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekipleri haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Zaman zaman yanan evden aşağıya parçalar devrildi. İtfaiye ekipleri düşen parçalar yüzünden zor anlar yaşadı. Tuğla ile örülmüş kapıyı balyoz yardımı ile kıran ekipler, içeride kimsenin olmadığını tespit etti. 
Tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı
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Kullanılmayan Tek Katlı Bina Alev Alev Yandı
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