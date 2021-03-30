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Kumar oynarken veyakalanan 6 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de bir kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişi ile iş yeri sahibi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Kumar oynarken veyakalanan 6 kişiye para cezası kesildi

30 Mart 2021 Salı 12:54

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Başiskele ilçesinde bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı, ayrıca kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan denetimde, kahvehanede 6 kişinin, sokağa çıkma yasağını, sosyal mesafeyi, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynayan kişilere idari işlem yaparak para cezası uygulayan polis, kumar oynattığı tespit edilen işletmeci hakkında ise "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı.

Polis, kumar oynayan kişilere ait paralara, poker pullarına ve çeşitli materyallere el koydu.



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