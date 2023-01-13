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Kumar oynatan işletmeci baltayı taşa vurdu

- İş yerinde kumar oynatıldığı denetimde ortaya çıktı, toplanan paraya el konuldu

Kumar oynatan işletmeci baltayı taşa vurdu

13 Ocak 2023 Cuma 21:29

 Kocaeli’de polis ekiplerinin yaptığı denetimde iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlem, kumar oynayan 4 kişiye de idari yaptırım kararı uygulandı. Kumarda toplanan bin 140 TL paraya el konuldu.   
  Edinilen bilgiye göre, 11 Ocak günü Kocaeli’de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde İzmit ilçesinde S.Ş. isimli bir şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 kişi hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı. Öte yandan, bin 140 TL paraya el konulduğu öğrenildi. 
 


İHA
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