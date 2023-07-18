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Kuyuda can pazarı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde haritalama yapan tekniker kuyuya düştü. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şahıs düştüğü yerden çıkartıldı.

Kuyuda can pazarı

18 Temmuz 2023 Salı 15:24

Olay, bugün 13.00 sıralarında Şekerpınar Yağmur Sokak üzerinde meydana geldi. Harita teknikeri olduğu öğrenilen Doğan K. (32), boş arazide bulunan kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Hemen olay yerine gelen ekipler, Doğan K.’yi kurtarmak için harekete geçti. Kuyunun girişine ip sarkıtma mekanizması kurulurken, bir itfaiye görevlisi de kuyuya indi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ip bağlanan şahıs düştüğü yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kuyunun içinde su bulunmaması facianın önüne geçti. Yaralı olarak kuyudan çıkartılan şahıs hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
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