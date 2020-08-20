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ASAYİŞ:
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Kuyumcuyu soydu, kılık değiştirdi

Bir kuyumcudan 32 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra kılık ve araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışırken İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kuyumcuyu soydu, kılık değiştirdi

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:07

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir kuyumcudan 20 çocuk künyesi çalındığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü  Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 1000'in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin, hırsızlık olayının ardından 5 kez kıyafet ve 4 kez toplu taşıma aracı değiştirerek Gebze'ye, daha sonra da aracıyla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu şüpheli, Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda, şüphelinin evinin yakınındaki alana gömdüğü bileklikler de ele geçirildi. Hırsızlık suçundan hakkında 15 arama kararı bulunduğu belirlenen Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlının teşhir standındaki bileklikleri el çabukluğuyla yanında getirdiği çantaya koyduğu görülüyor.
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