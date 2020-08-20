Kuyumcuyu soydu, kılık değiştirdi Bir kuyumcudan 32 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra kılık ve araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışırken İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:07