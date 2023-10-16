Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan cenazeden döndükleri ve Tekirdağ istikametine seyrettikleri öğrenilen Zekeriya B. idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, önünde giden 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptı. Zekeriya B. yönetimindeki otomobil, ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki sürücü Zekeriya B. ve Çetin B. ağır yaralanırken, Fatma B. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin B. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma B.'nin cansız bedeni ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik akışını üç şeritten kontrollü olarak sağladı.

























İHA