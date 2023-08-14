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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran araçlara, kamyonet çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:09

  Kaza, İzmit Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri akraba olan 58 EN 859 plakalı hafif ticari araç ile 53 AR 758 plakalı pikap emniyet şeridinde durdu. Emniyet şeridinde duran 53 AR 758 plakalı pikaba, aynı yön seyir halinde olan 34 FSH 79 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 53 AR 758 plakalı pikap, önünde duran 58 EN 859 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pikapta sıkışan sürücü İsmail K. ile Hatice K.’yı çıkarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar İsmail K., Hatice K. ile hafif ticari araçta bulunan Uğur Ş., kızları Emel B.G., Aysima N.Ş. ve eşi Ece Ş. hastaneye kaldırıldı. İsmail K. ile eşi Hatice K.’nin durumun ağır olduğu öğrenildi. 34 FSH 79 kamyonet sürücüsü Yusuf Ö. ise yaralanmadı. 
  Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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