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Maganda Kurşunu Az Daha Öldürüyordu

Darıca ilçesinde bir genç, aracın camından havaya ateş açan maganda yüzünden ölümden döndü. Mermi çenesini sıyıran genç şikayetçi oldu.

Maganda Kurşunu Az Daha Öldürüyordu

30 Mayıs 2023 Salı 10:15

 Olay, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan beyaz hafif ticari aracın camından havaya tabanca ile iki el ateş açıldı. Mermilerden biri o esnada yoldan geçen B.Ö.'nün çenesi sıyırarak yaraladı. B.Ö.'nün arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.Ö., hafif sıyrığı sebebiyle hastaneye kaldırılmadı.  
 Olayı gören B.Ö'nün arkadaşı, "Yoldan geçiyorduk. Beyaz arabadan havaya iki el ateş edildi. Mermilerden biri de arkadaşımızın çenesini sıyırdı. Olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik, plakasını alamadık" dedi.  
 Hafif şekilde yaralanan B.Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.  




İHA
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