ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mahalleli nöbet tuttu, yine tacize gelince ortalık karıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür geldiği mahallede bir kadını ve genç kızı taciz eden zanlı, nöbet tutan vatandaşlara yakalandı. Çıkan karışıklıktan faydalanan zanlı kaçtı. Hem vatandaşlar hem de polis ekipleri zanlıyı adım adım takip ederek yakaladı.

Mahalleli nöbet tuttu, yine tacize gelince ortalık karıştı

22 Ağustos 2023 Salı 10:38

  Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, geçtiğimiz cumartesi günü girdiği marketteki kadını taciz etti. Kadın korkarak kaçarken, o esnada bakkala ekmek almaya gelen 14 yaşındaki kız çocuğu da şahısla karşılaştı. Şahıs tarafından tacize uğrayan 14 yaşındaki kız da koşarak komşu esnaflara sığındı, şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Pazar günü tekrar marketçi kadını taciz eden şahıs, yine yakalanamadı.  
 
  Mahallede nöbet tutmaya başladılar 
  Gelişmeler üzerine vatandaşlar, zanlıyı yakalamak için nöbet tutmaya başladı. Dün tekrar mahalleye gelen zanlıyı fark eden mahalleli, şahsı yakalamayı başardı. Ancak karışıklıktan faydalanan şahıs kaçmayı başardı. Bunun üzerine polis ekipleri ve mahalleli şahsın peşine düştü. Motosiklet ile zanlıyı takip eden Ömer Karagöl, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta şahsı fark etti. Olay yerine gelen İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Şahıs önce hastaneye ardından ise polis karakoluna götürüldü. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının Gaziantep'ten geldiği, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.  
 
  "Marketçi kadını ve kızımı taciz etti" 
  Taciz edilen kızın babası Metin B. “Cumartesi günü madde bağımlısı şahıs, mahallemizdeki bakkala saldırıyor. Bakkaldaki kadını taciz ediyor. Kadın bakkalı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Konudan habersiz olduğum için kızımı ekmek almaya yolladım. Kızım bakkalda şahısla karşılaşıyor. Şahıs kızımı taciz etmeye kalkışıyor. Kızım komşu esnafa koşarak oraya sığınıyor. Şahıs komşu esnafa giderek taciz etmek için kızımı istiyor, hakaret ediyor. Komşu esnaflar kızımı bana getirerek durumu anlattı. Şahsın motorla arkasından gittim yakaladım ancak elimden kaçırdım. Pazar günü tekrar bakkalda çalışan kadını taciz ediyor. Bugün tekrar mahalleye gelince yakalandı" dedi. 
 
  "Şahsı yakalamak için nöbet tuttuk" 
  Kaçan şahsı takip eden ve durdurmayı başaran Ömer Karagöl ise, “Şahıs bizim mahalledeki kızı ve bakkalcının eşini taciz ediyor. 2 gündür nöbet tuttuk, şahsı yakalamaya çalıştık. Bugün şahıs tekrar gelince arkadaşlar yakalamış ancak ellerinde kaçırmışlar. Motorla peşinden gittim 2 kilometre uzakta durakta yakaladım. Polise haber verdim ve gözaltına alındı" diye konuştu.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli,...
Katlı otoparktan düşen 35 yaşındaki şahıs ağır yaralandı Katlı otoparktan düşen 35 yaşındaki şahıs ağır...
Kocaeli'de son bir ayda 546 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Kocaeli'de son bir ayda 546 kişi boğulmaktan son...
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu, serbest bırakıldı Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu,...
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Zabıta ile karton toplayıcıları arasında...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde zabıta memuru, izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle karton toplayıcılarını...

Haberi Oku