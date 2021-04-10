banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Makas Terörü

Gebze’de meydana gelen kazada, hızla seyir halinde olan otomobil, makas atarak giderken önce park halindeki tıra ardından seyir halinde olan bir tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil paramparça olurken, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Makas Terörü

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:19

Gebze güney Yanyol Caddesinde 41 AAK 954 plakalı Tofaş marka bir otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken yoldaki diğer araçları geçebilmek için makas atmaya başladı. Yolda tehlikeye davet çıkaran sürücü, hızını alamayarak önce park halinde bulunan 16 ZT 596 plakalı tıra ardından ise seyir halinde olan 34 JL 9450 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil paramparça olurken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle paramparça olan otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken tır şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantinaCezaKaza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU
Kocaeli'de kaybolan çobanı öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapsi istendi Kocaeli'de kaybolan çobanı öldürdüğü iddia...
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu kapsamında 3...
Kocaeli'de 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi Kocaeli'de 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOCAELİ VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU
Emniyet Müdürlüğümüzce 09.04.2021 Cuma günü “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Tutuklu...

Haberi Oku