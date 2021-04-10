Makas Terörü

Gebze’de meydana gelen kazada, hızla seyir halinde olan otomobil, makas atarak giderken önce park halindeki tıra ardından seyir halinde olan bir tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil paramparça olurken, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.