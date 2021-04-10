Makas Terörü

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:19
Gebze güney Yanyol Caddesinde 41 AAK 954 plakalı Tofaş marka bir otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken yoldaki diğer araçları geçebilmek için makas atmaya başladı. Yolda tehlikeye davet çıkaran sürücü, hızını alamayarak önce park halinde bulunan 16 ZT 596 plakalı tıra ardından ise seyir halinde olan 34 JL 9450 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil paramparça olurken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle paramparça olan otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken tır şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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