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Markete giderken silahla vuruldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kişi, arkadaşıyla birlikte markete gittiği sırada silahla vurularak yaralandı.

Markete giderken silahla vuruldu

16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:10

 
  Olay, Emek Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K ve arkadaşı, markete girmek üzereyken önlerini kesen beyaz bir otomobilden inen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar H.K.'nın sağ bacağına ve kalçasına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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