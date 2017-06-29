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ASAYİŞ:
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Mektup yazıp intihar etti

Mektup yazıp intihar etti

Mektup yazıp intihar etti

29 Haziran 2017 Perşembe 23:18

 İzmit Erenler Mahallesinde tek başına yaşayan 52 yaşındaki Mahmut Kaçar, mektup yazdıktan sonra evde kendisini asarak yaşamına son verdi.

İzmit Erenler Mahallesi Yakut Sokak üzerinde ikamet eden Mahmut Kaçar (52) evinde yakınları tarafından kendini asmış vaziyette bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kaçar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen ve 1 çocuk babası olan Mahmut Kaçar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Kaçar’ın ölmeden önce mektup yazdığı öğrenildi.

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Kaçar’ın intihar etmeden önce “Kimseyi suçlamıyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Yaklaşık 2 yıldır yalnız yaşıyorum. Ailemi çok seviyorum, sevgimi birlikte götürüyorum ama artık çok yoruldum. Hayat bana çok ağır geldi. Allah beni affetsin. Eşim Güler’de çok iyi bir insan, onları Allah’a emanet ediyorum. Beni suçlamalarını kabul edemedim” şeklinde mektup ile çevresine olan borçları da yazdığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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