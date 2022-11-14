Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandıGebze ilçesinde bir iş yerine ait motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. 14 Kasım 2022 Pazartesi 20:25 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş