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Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gebze ilçesinde bir iş yerine ait motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

14 Kasım 2022 Pazartesi 20:25

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



AA
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