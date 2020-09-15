Motosiklet hırsızları tutuklandı

3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı motorsiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine götürülen şüpheliler M.B. ve U.Ş, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.B'nin 21, U.Ş'nin ise 3 suç kaydı bulunduğu, suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık olduğu belirlendi.





