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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Gebze'de motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

Motosiklet hırsızları tutuklandı

15 Eylül 2020 Salı 17:51

3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı motorsiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesine götürülen şüpheliler M.B. ve U.Ş, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.B'nin 21, U.Ş'nin ise 3 suç kaydı bulunduğu, suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık olduğu belirlendi.




AA
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