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Motosikletle çarpışan otomobilin kaçtığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletle çarpışan otomobilin kaçtığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletle çarpışan otomobilin kaçtığı kaza kamerada

16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:13

   
  Kaza, dün gece Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 41 ALV 031 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan yolcu K.K. ağır yalanırken, motosiklet sürücüsü R.Ç. kazayı yara alamdan atlattı. Bir süre duraklayan otomobil sürücüsü ardından aracıyla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı K.K.’yi hastaneye götürdü. Polis ekiplerince yapılan promil testinde R.Ç.'nin alkollü olmadığı anlaşıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 
 
  Kaza anı kamerada 
  Öte yandan sokağa girmek için manevra yapan otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin savrulduğu ve bir süre duraklayan otomobilin bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü. 


İHA
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