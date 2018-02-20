"Motosikletli akü hırsızlığı" şüphelileri yakalandı

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde otomobil, kamyonet ve kamyonlara ait 95 akünün çalındığı yönünde yapılan hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.



Olayların yaşandığı yerlerdeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu, aküleri, motosiklet kullanarak çaldıkları belirlenen A.Y ile N.Y. ekiplerce yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularından sonra çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, Gebze ve Darıca'daki araçlardan çaldıkları aküleri Çayırova’da bir hurdacıya sattıkları öğrenildi.

Polis ekipleri, hurdacıdan çalıntı aküleri alarak sahiplerine teslim etti.