Recep Ö'nün kullandığı 34 AZ 9895 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi 3100 Sokak'taki Tembelova mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki arkadaşı Ferhat T, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ferhat T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletli kaza, 1 ölü 1 yaralı!
Gebze'de motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Recep Ö'nün kullandığı 34 AZ 9895 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi 3100 Sokak'taki Tembelova mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki arkadaşı Ferhat T, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ferhat T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.