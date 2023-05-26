ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nisa Nur Bebeğin Ölümüne İlişkin Gözaltına Alınan 2 Zanlı Ekip Otosundan Atladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ta Nisa Nur bebeğin cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 2 zanlı, polis ekiplerince Zonguldak'a götürülürken TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Zanlılardan biri hayatını kaybetti, diğer zanlı ağır yaralandı.

Nisa Nur Bebeğin Ölümüne İlişkin Gözaltına Alınan 2 Zanlı Ekip Otosundan Atladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

26 Mayıs 2023 Cuma 11:19

  Olay, 19 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve ablasının markete gitmesinin ardından aynı evde bulunan F.S.'nin (25) cinsel istismarına maruz kalan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. isimli çocuk, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tespit edilmesiyle yakalanan F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada anne M.Ö. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 
  Olaya karıştığı iddia edilen ve kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
  Öte yandan, ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karışmışlardı, Yakalandılar 3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karışmışlardı,...
Kötü Koku ihbarının Yapıldığı Evde Ölü Bulundu Kötü Koku ihbarının Yapıldığı Evde Ölü Bulundu
Şehit Mezarlarına Saldırmıştı, Cezası Belli Oldu Şehit Mezarlarına Saldırmıştı, Cezası Belli...
(VİDEOLU) Babasını Öldürüp Annesini Rehin Almış, 9 Kişiyi de Yaralamıştı: Sanığa Rekor Ceza (VİDEOLU) Babasını Öldürüp Annesini Rehin Almış,...
Hırsızlık Suçundan Aranıyordu, Yakayı Ele Verdi Hırsızlık Suçundan Aranıyordu, Yakayı Ele Verdi
(VİDEOLU) Kan Donduran Olay: Onlarca Kişinin Gözü Önünde Tabanca İle Vuruldu (VİDEOLU) Kan Donduran Olay: Onlarca Kişinin Gözü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karışmışlardı,...
Darıca ilçesinde gece vakti eve giden 3 genci bıçaklayarak kayıplara karışan 3 kişi, yakalanarak adliyeye...

Haberi Oku