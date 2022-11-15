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Oğlunun boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı

İzmit ilçesinde tartıştığı oğlunun boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba tutuklandı.

Oğlunun boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı

15 Kasım 2022 Salı 13:53

Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş, oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.
Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Baygın halde bulunan Yunus Ş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yunus Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan baba Ş.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



AA
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