Öğretmen Kuyucu'yu şehit eden öğrencinin yargılandığı dava

Sanık F.Ç:"Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Gerçekten bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisinin 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, 2 Nisan 2019'da İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (17) ile tarafların avukatları katıldı.Duruşmayı Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu ve yakınları da izledi.Sanık F.Ç'nin yaşının küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, basın mensupları ve sanık yakınları alınmadı. Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda öğretmen ve sendika temsilcisi, adliyenin önünde bekledi. Polis ekipleri, adliye çevresinde ve duruşma salonunun bulunduğu katta güvenlik önlemi aldı.Milli Eğitim Bakanlığı ve Kocaeli Barosu adına avukatlar, mahkeme heyetine, davaya katılma taleplerini içeren dilekçe sundu.Mahkeme savcısı, doğrudan suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle avukatların katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kocaeli Barosu'nun, suçtan doğrudan zarar gören sıfatları bulunmadığı için oy birliğiyle katılma taleplerinin reddine karar verdi.Okulda müdür yardımcısı olan tanık M.E, ifadesinde sanık F.Ç'i okulda öğrenci olarak tanıdığını, o tarihte tarih öğretmeni olduğu için derslerine girdiğini aynı zamanda disiplin kurulu üyesi olduğunu söyledi.F.Ç. ve diğer bazı öğrencilerin disiplin cezası aldığını belirten M.E, şöyle konuştu:"F.Ç. benimle konuştuğunda, 'Bu cezalar sonradan kalkar mı?' diye sordu. Ben de ona 'Eğer iyi halli geçirip getirirseniz ve başka olaya karışmasınız, bu cezalar kalkar.' dedim. Bunun dışında başka bir şey konuşmadım. Konuşmamızda Necmeddin hocanın ismi geçmedi. 'Bana haksız bir ceza verdiniz' gibi bir şey de söylemedi. Ben Necmeddin hocanın, kurul toplantısında F.Ç'ye veya başka bir öğrenciye, ifadeleri alınırken herhangi bir şekilde sert şekilde konuştuğunu görmedim, sert davrandığını görmedim. Mizacı da öyle bir şekilde değildir."Gülay Kuyucu'nun avukatı, bilirkişi raporunda, sanığın telefonunda vahşet görüntülerinin olduğundan bahsedildiğini ifade ederek, "Bu görüntüleri açmak istedik ancak açamadık. Bilirkişiden bu görüntüleri açabilecek uygun programlarla beraber görüntüleri CD olarak dosyaya sunulmasını talep ediyoruz." dedi.Sanık avukatı da tanığın aleyhte olan beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek muayenesinin yapılmasını talep etti.Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Sanık F.Ç. ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Cep telefonumda çıkan şiddet görüntüleri arkadaşlarımın beni dahil ettiği WhatsApp grubuna atılan görüntülerdir. Bu görüntüler otomatik olarak telefonuma kaydediliyor. Eğer telefonum incelenirse görüntünün WhatsApp'tan kaydedildiği anlaşılacaktır. Ayrıca bu videoları 1-2 kez izledim. Tanık, her ne kadar 'Disiplin cezaları silinir.' şeklinde beyanda bulunmuşsa da be ona, 'Bu sene disiplin cezaları silinmeyecekmiş, bir bilginiz var mı?' diye sorduğumda, 'Öyle bir şey duydum ama içeriğini bilmiyorum.' demişti." şeklinde konuştu.Sanık F.Ç, "Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Gerçekten bilincimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti." dedi.Tanık M.E. ise sanığın ifadesindeki konuşmayı hatırlamadığını belirterek, iyi halli olması halinde disiplin cezasının silinebileceğini söylediğini ifade etti.Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulundan, sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istenen raporun beklenmesine, sanığın cep telefonundaki şiddet içerikli görüntülerin nasıl kaydedildiğinin bilirkişi raporuyla tespit edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.- "Sendikalar öğretmenine sahip çıktı"Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun, Kocaeli Barosu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının dosyaya katılma talebinin yasal şartlar oluşmadığından reddedildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu celse itibarıyla sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına dair eksiklikler giderilemedi. 15 Nisan tarihi itibarıyla Adli Tıp Kurumu suça sürüklenen çocukla ilgili muayene yapacak. Nihayetinde 4 Haziran itibarıyla da bir sonraki oturum gerçekleşecek. Bizim öngörümüz ve beklentimiz eğer 4 Haziran'a kadar Adli Tıp Kurumundan suça sürüklenen çocuğun ceza ehliyetinin olup olmadığına dair rapor gelmesi halinde, dosyanın artık karar aşamasına yaklaştığı yönündedir."Şehit edilen Necmeddin öğretmenin de okul arkadaşı olduğunu belirten Altun, "Bu vesileyle özellikle mensubu olduğu Eğitim-Bir-Sen'e ve diğer sendikalara dosyaya sahip çıkmaları sebebiyle teşekkür etmek istiyorum. Sendikalar öğretmenine sahip çıktılar." dedi.- İddianamedenİddianamede, F.Ç'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Necmeddin Kuyucu'yu tasarlayarak öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi.Suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.İddianamede, F.Ç'nin ilk sorgusunda suçu kabul ettiği bildirilmişti.AA