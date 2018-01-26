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Ölümle sonuçlanan kavgada 5 gözaltı

Darıca'da yabancı uyruklular arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ölümle sonuçlanan kavgada 5 gözaltı

26 Ocak 2018 Cuma 12:11

 Darıca'da  yabancı uyruklular arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak'taki dükkan tipi yerde kalan Pakistan uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Fida Ahmet (29), çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kavgaya karışanların bulunmasıyla ilgili çalışma başlatan Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pakistan uyruklu 4 şüpheliyi, daha sonra da bu kişilerin bilgisi doğrultusunda bir kişiyi daha gözaltına aldı.



AA
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