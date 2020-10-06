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Operasyonda 7 Tabanca Yakalandı

Gebze'de yapılan operasyonda ruhsatsız 7 tabanca yakalandı.

Operasyonda 7 Tabanca Yakalandı

06 Ekim 2020 Salı 12:13

Gebze'de yapılan operasyonda 7 tabanca yakalandı.
- Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta 7 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente silah nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakasını belirledikleri aracı Mollafenari mevkisinde durduran ekipler, şüpheliler M.D, B.Ç. ve T.A'yı gözaltına aldı.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ile 28 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli işlemler için jandarma komutanlığına götürüldü.



AA
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