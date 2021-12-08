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Orman Entegre Fabrikasında Yangın

Gebze'de bulunan bir orman entegre fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Orman Entegre Fabrikasında Yangın

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:50

 Yangın Gebze İnönü Mahallesi 1987 Sokak üzerinde bulunan Yıldız Orman Entegre Fabrikası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın elektrik panosu kısa devre yaparak alev aldı. Panonun yandığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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