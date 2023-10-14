Orman İşletme personeli törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Bal Ormanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halinde olan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, toprağın kayması sonucu yaklaşık 30 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE, Orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arasözün altında kalan Arda Yılmaz, hayatını kaybederken, kazada yaralanan Murat Can U. ve Şaban Ersoy K. kendi imkanları ile araçtan çıktı.





Törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hastane işlemleri sonrasında cenazesi teslim edilen Orman İşletme personeli Arda Yılmaz için Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, “Dün yaşanan kaza neticesinde kaybettik. Arda Yılmaz kardeşimizi törenle uğurluyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi. Burada yapılan dua ve helallik alınmasının ardından Yılmaz, Çiftlik Mahallesi Köprübaşı Ahmetbey Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi.





Öte yandan, hayatını kaybeden Yılmaz için düzenlenen törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hayatını kaybeden Yılmaz’ın ailesi, yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.













İHA