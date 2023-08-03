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Otluk alanda çıkan yangın 20 dönüm alanı küle çevirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 20 dönümlük alan küle dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otluk alanda çıkan yangın 20 dönüm alanı küle çevirdi

03 Ağustos 2023 Perşembe 17:23

Yangın, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1572 Sokak üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken alanda çok sayıda cam şişeleri olduğu görüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yanan bölge havadan görüntülendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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