Otluk alanda çıkan yangın 20 dönüm alanı küle çevirdi

Yangın, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1572 Sokak üzerinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken alanda çok sayıda cam şişeleri olduğu görüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken yanan bölge havadan görüntülendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.













İHA