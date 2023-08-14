Oto hırsızları kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Kartepe'de oto hırsızlığı meydana geldi. Şikayet üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde çalınan araç, İstanbul'da terk edilmiş vaziyette bulundu. Araç ruhsat sahibine teslim edilirken, yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Dün yapılan operasyon neticesinde R.Ö. ile M.D. isimli şüpheliler, İzmit ve Kartepe'de yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.





İHA