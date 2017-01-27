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Otomobil, alev alev yandı

İzmit'te, karla kaplı yolda kayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Otomobil, alev alev yandı

27 Ocak 2017 Cuma 23:44


Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Karla kaplı yolda bayırdan aşağı inerken kayan Arif Yaşar yönetimindeki 41 E 8207 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Arif Yaşar, motor kısmından alev alan aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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OtomobilAlev Alev Yandı
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