Otomobil çalarken yakalandı

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 175 lokasyona yerleştirdiği bin 850 kamera ve 400’ü aşkın güvenlik personeli ile gasp, hırsızlık, intihar, trafik kazası, silahlı kavga gibi olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan olaylar izleme merkezinde tespit edilip yetkili kurumlara iletiliyor. Büyükşehir güvenlik ekipleri ayrıca sıkıntı yaşayan vatandaşlara, sokakta zor durumda kalan hayvanlara da bu sayede yardım eli uzatıyor.

2 BİNE YAKIN KAMERA İLE İZLENİYOR

Kocaeli’de vatandaşların daha rahat bir şekilde sosyal hayatlarını sürdürmeleri ve olumsuz olayların önüne anında geçmek için güvenlik kameraları büyük önem taşıyor. Yaşanan olayların aydınlatılmasında, faillerin yakalanmasında büyük rol oynayan güvenlik kamerası sistemlerine Büyükşehir Belediyesi de destek sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 175 bölgede bin 850 kamera ile olayları gözlemliyor. 400’ü aşkın güvenlik personeli ise olayların önüne geçmek için kameralardan izlenen görüntüler sayesinde olaylara anında müdahale edilmesini sağlıyor.