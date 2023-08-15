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Otomobil ile motosiklet çarpıştı : Metrelerce savrulan yolcu ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Metrelerce savrulan motosikletteki yolcu ağır yaralanırken, otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı : Metrelerce savrulan yolcu ağır yaralandı

15 Ağustos 2023 Salı 10:31

  Kaza, 03.00 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki R.Ç. idaresindeki 41 ALV 031 plakalı motosiklet, karşı istikametten 709. Sokağa dönmek için manevra yapan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve K.K. isimli yolcu yola düştü. Yaklaşık 30 metre savrulan yolcu K.K. ağır yalanırken, otomobil kaçarak uzaklaştı. Çarpışma sesini duyan bekçiler adrese geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K., ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 
 Motosiklet sürücüsü R.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerince R.Ç.'ye alkol kontrolü için promil testi yapıldı. R.Ç.'nin alkollü olmadığı anlaşıldı.   
  Polis, kaçan otomobili sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 


İHA
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