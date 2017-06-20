Otomobil TIR'a çarptı Körfez'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Samsun Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen de otomobiliyle kaza yapan araca çarparken, ailesi hafif yaraland.

20 Haziran 2017 Salı 11:42

Kaza öğle saatlerinde, TEM otoyolu Körfez Hacıosman mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 61 yaşındaki İbrahim Sarıyer yönetimindeki 41 R 2594 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GH 4597 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Arkadan gelen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen'in kullandığı 35 AF 1265 plakalı otomobil ise kaza yapan araca çarptı. Savcının aracında büyük hasar oluştu HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİKazada, İbrahim Sarıyer ağır yaralanırken, Ali Evcimen'in eşi Elif Evcimen, çocukları Kerem ve İnci Evcimen ile kayınvalidesi Zeliha Kıran hafif yaralandı. Kocaeli'de esnaflık yapan otomobil sürücüsü İbrahim Sarıyer kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.