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Otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

- Şüphelilerin Kocaeli dışında 8 ilde daha hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi

Otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

18 Kasım 2022 Cuma 23:47

Çayırova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 10 Ağustos'ta bir otomobilden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, şüphelilerin, başka bir ilde de hırsızlık amacıyla sahte plakalı araçla bankaların önünde beklediklerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlılar O.K, E.M. ve K.M'yi yakaladı.
Şüphelilerin araçlarındaki aramada, 5 sahte plaka ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranmaları ve kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin, İstanbul'dan 274 bin lira, Çorum'dan 10 bin lira ve 1 tabanca, Konya'dan 23 bin lira, Ankara'dan 330 bin dolar ve 11 bin avro, Kocaeli'den de 2 bin lira ve 1 tabancanın çalınması olaylarının failleri olarak arandıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Çorum'da yağma, kapkaç ve otomobilden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.




AA
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