Otoyolda arızalanan tır, zincirleme kazaya sebep oldu: 3 yaralı

İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkii Ankara istikametinde meydana gelen olayda, A.A. idaresindeki 41 VD 273 plakalı tır, arızalanarak yolun ortasında durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan F.T. idaresindeki 34 DGA 783 plakalı panelvan ile E.D. idaresindeki 34 GBJ 705 plakalı otomobilde duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ç.F., A.F. ve M.F. isimli 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.





















İHA