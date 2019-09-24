Özel halk otobüslerinden çıkanlar şaşırttı

Büyükşehir Belediyesi’nin emniyet ekipleri ile özel halk otobüslerine yönelik yaptığı denetimlerde ele geçirilen malzemeler şaşırttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Gebze’de yapılan denetimlerde ele geçirilen aletler pes dedirtti.

HALK OTOBÜSLERİ DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze’de özel halk otobüslerine yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı. Ortak denetimlerde 66 özel halk otobüsü denetimden geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denetim ekipleri, ehliyet ve şoför kartları ile araç belgelerini kontrol etti. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise araçlarda arama ve alkol kontrolü yaptı.

12 ARACA CEZA KESİLDİ

66 halk otobüsünden 12 araca cezai işlem uygulandı. 7 araca muayene, 2 araca kılık kıyafet yönetmeliği, 1 araca personel çalışma belgesi, 1 araca yönetmelik dışı aksesuar ve 1 araca da yönetmeliğe uymadığından dolayı ceza kesildi.

ÇİVİLİ SOPA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda bazı özel halk otobüslerinin içerisinden çıkan malzemeler ekipleri şaşırttı. Aramalarda çakı, bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin, başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler